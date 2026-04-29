Il 27 aprile, un comico è stato arrestato con l’accusa di stalking. L’uomo è stato fermato sotto casa dell’ex compagna, dove avrebbe dato in escandescenze, inveito e scalciato. La vicenda riguarda comportamenti ritenuti persecutori nei confronti della donna, che ha presentato denuncia. La polizia ha eseguito l’arresto e ora si attende l’udienza di convalida.

Il comico Massimo Bagnato è stato arrestato il 27 aprile con l’accusa di stalking nei confronti dell’ex compagna. L’attore è stato fermato in zona Balduina a Roma lunedì sera, fa sapere Il Messaggero, dopo che la donna si è rivolta alle forze dell’ordine perché Bagnato voleva insistentemente parlare con lei, nonostante la sua contrarietà, aspettandola sotto casa. All’arrivo dei carabinieri Bagnato “stava dando in escandescenze, inveiva e scalciava”, da qui la decisone di ammanettarlo e decretare lo stato di fermo. Martedì mattina nel processo per direttissima, con l’accusa di stalking, è stato convalidato il suo fermo ed è stato disposto un divieto di avvicinamento nei confronti della donna.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Arrestato per stalking il comico Massimo Bagnato: è stato fermato sotto casa della ex compagna, “dava in escandescenze, inveiva e scalciava”

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