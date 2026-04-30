Massese Palla in questura Tavolo tecnico per i playout

Questa mattina si terrà un incontro in questura tra le forze dell'ordine e i rappresentanti delle due squadre coinvolte nella partita di domenica tra Massese e Larcianese. L'obiettivo è analizzare le modalità di gestione dell’evento e garantire la sicurezza durante l’incontro. La riunione si svolge prima del match per definire eventuali misure di prevenzione e organizzare il servizio di ordine pubblico.

Questa mattina in questura ci sarà un tavolo tecnico per valutare la situazione di domenica relativa alla partita Massese-Larcianese. Le autorità di pubblica sicurezza prenderanno una decisione riguardo alle modalità di ingresso allo stadio ed in particolare sulla necessità o meno di adottare provvedimenti restrittivi. All’incontro sarà presente anche il presidente della Massese Antonio Gerini. In attesa di capire se la partita si giocherà regolarmente a porte aperte, cosa che naturalmente si auspicano i tifosi massesi, la squadra ha ripreso a lavorare da martedì, giornata nella quale si è presentato al campo anche il patron bianconero per una chiacchierata coi giocatori.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Massese Palla in... questura. Tavolo tecnico per i playout Notizie correlate Leggi anche: Massese: il tecnico è soddisfatto. Pantera: "I ragazzi lo meritavano. Ma non siamo ancora salvi» Capitale culturale, parte il tavolo tecnicoAssociazioni, realtà culturali, sociali, fondazioni, università e soggetti attivi sul territorio: i protagonisti della vita cittadina sono stati...