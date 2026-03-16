Il tecnico della Massese esprime soddisfazione per la vittoria, mentre il giocatore della Pantera riconosce che i ragazzi meritavano i tre punti. Entrambi sottolineano che, nonostante i risultati, la squadra non è ancora al sicuro e c’è ancora lavoro da fare per raggiungere l’obiettivo. La situazione attuale richiede continuità e attenzione, anche dopo questa partita.

"Sono contento della vittoria ma non abbiamo ancora fatto nulla. Non siamo ancora salvi". Paolo Pantera è conscio dell’importanza di questi tre punti ma è altrettanto consapevole che c’è ancora della strada da percorrere per arrivare all’obiettivo. "Abbiamo fatto quello che dovevamo fare – spiega il mister bianconero –. La partita l’avevamo preparata bene e siamo riusciti a portarla subito dalla nostra parte. Potevamo fare anche meglio, dato che qualche occasione non l’abbiamo sfruttata, ma ci sta che in questi scontri diretti, dove ci sono pochi spazi, qualcosa non giri a dovere. Alla Larcianese abbiamo lasciato pochissimo. La scelta del tridente ’leggero’ è nata dal fatto che ero andati a vedere gli avversari e avevo notato che soffrivano se venivano attaccati alle spalle. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Massese: il tecnico è soddisfatto. Pantera: "I ragazzi lo meritavano. Ma non siamo ancora salvi»

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Aggiornamenti e notizie su Massese il tecnico è soddisfatto...

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