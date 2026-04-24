capitale culturale parte il tavolo tecnico

È iniziato il tavolo tecnico sul capitale culturale, un incontro tra associazioni, realtà culturali e sociali, fondazioni, università e altri soggetti attivi nel territorio. Questi gruppi sono stati invitati dall’Amministrazione comunale a confrontarsi sulla situazione attuale e sui progetti futuri per la città. L’obiettivo è creare una visione condivisa della realtà cittadina e del territorio che la circonda.

Associazioni, realtà culturali, sociali, fondazioni, università e soggetti attivi sul territorio: i protagonisti della vita cittadina sono stati invitati a confrontarsi con l’Amministrazione comunale "sul futuro della città, per costruire una visione condivisa della realtà e del territorio". Questo il senso del tavolo tecnico sulla Cultura in programma oggi pomeriggio, alle 16.30 alla Mediateca Montanari. "‘ Fano C² Cultura e città. Costruire una visione condivisa’ – spiega l’assessore alla Cultura Lucia Tarsi – è quasi una formula matematica che ripete la doppia C, rappresenta un’area da riempire con idee e progetti e ricorda la formula di Albert Einstein E=mc² dove, nel nostro caso, la grande energia alla città è data dalla scoperta della Basilica di Vitruvio ".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Hitler l'itinéraire complet : lieux clés de son pouvoir à sa chute - Documentaire Histoire -MDW

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