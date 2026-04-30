Masci sul mercato ittico | Allarmi infondati nessun problema di tipo igienico
Un portavoce del mercato ittico all’ingrosso ha dichiarato che non ci sono problemi igienici e che le condizioni sono sempre state adeguate. Ha precisato che durante le aste, che si tengono quattro volte a settimana, i requisiti di sicurezza alimentare vengono rispettati e non si sono mai verificati allarmi o criticità. La comunicazione mira a chiarire eventuali dubbi sulla situazione del mercato.
“All’interno del mercato ittico all’ingrosso sussistono, e ci sono sempre stati, in particolare in occasione delle aste che si svolgono regolarmente quattro giorni a settimana, i requisiti e le condizioni igieniche necessari. Inoltre, sono attivate costantemente, nel rispetto della normativa.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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