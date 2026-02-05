Sola M5s sul mercato ittico nel caos | Masci e il centrodestra hanno fallito 200 famiglie vivono nell' incertezza

Il mercato ittico di Pescara torna nel caos. Questa mattina l’asta è saltata di nuovo, creando disagi tra i pescatori e le famiglie che dipendono da questa attività. Sola, deputata del Movimento 5 Stelle, attacca duramente Masci e il centrodestra: “Hanno fallito, 200 famiglie sono di nuovo nell’incertezza”. La tensione cresce mentre il problema tecnico si ripresenta, alimentando le polemiche e le preoccupazioni.

Nuovo problema tecnico nel mercato ittico all'ingrosso di Pescara, salta di nuovo l'asta e torna a esplodere la polemica. Tra coloro che puntano il dito contro l'amministrazione Masci, c'è anche Paolo Sola, capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio comunale e candidato alle elezioni nelle 23.

