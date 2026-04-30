‘Marvels of Saudi Orchestra’ arriva a Roma il concerto con ospite Andrea Bocelli

A Roma si terrà a maggio il concerto della 'Marvels of Saudi Orchestra', un evento musicale che vedrà come ospite il famoso tenore italiano. La serata si svolgerà nel capoluogo italiano e rappresenta una delle tappe del tour europeo della formazione musicale. L’evento attirerà appassionati di musica classica e fan dell’artista ospite, offrendo un momento di intrattenimento e cultura.

(Adnkronos) – Arriva a Roma il concerto della 'Marvels of Saudi Orchestra', in programma questo maggio. L’evento vedrà la partecipazione straordinaria di Andrea Bocelli, insieme all’Orchestra e al Coro Nazionale Saudita e alle arti performative saudite. Il tour ha toccato Parigi, Città del Messico, New York, Londra e Tokyo, per poi fare ritorno a Riyadh e proseguire verso la Sydney Opera House, il Château de Versailles e il Maraya Theater di AlUla, affermandosi come piattaforma di scambio culturale tra Arabia Saudita e pubblico internazionale. La tappa di Roma, capitale della tradizione artistica e musicale europea, assume un valore particolare, confermando il ruolo della musica come linguaggio condiviso capace di favorire il dialogo tra culture.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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