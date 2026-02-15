Sanremo 2026 Andrea Bocelli ospite della finale
Andrea Bocelli parteciperà alla finale di Sanremo 2026, la decisione è stata comunicata da Carlo Conti durante la trasmissione Domenica In. La presenza del tenore italiano è stata confermata ufficialmente, aggiungendo un tocco speciale alla serata. Bocelli si esibirà sul palco del festival, portando con sé la sua voce inconfondibile e il suo talento.
Nuovo annuncio di Carlo Conti, questa volta a Domenica In. Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2026 ha annunciato un nuovo ospite della kermesse canora: Andrea Bocelli. Il tenore toscano è atteso alla serata finale di sabato 28 febbraio, a sette anni dalla sua ultima apparizione. Fu Pippo Baudo, insieme a Caterina Caselli, a credere per primo in quel giovane talento, offrendogli la ribalta del Festival e dando avvio ad una carriera importante. Un’intuizione che ha cambiato il destino di un artista e arricchito il patrimonio musicale del Paese. Impossibile non evocare Con te partirò, presentata proprio a Sanremo nel 1995 e diventato uno dei brani italiani più amati e riconoscibili nel mondo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
È ufficiale: Andrea Bocelli sarà ospite nella finale di #Sanremo2026. Lo ha appena annunciato Carlo Conti a #DomenicaIn. “Laura Pausini, Eros Ramazzotti e Bocelli sono tre grandi nomi che rappresentano l’Italia all’estero e che furono lanciati da Pippo Baud x.com