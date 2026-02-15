Sanremo Andrea Bocelli super ospite della finale

Andrea Bocelli sarà il grande ospite della finale di Sanremo, perché Carlo Conti ha deciso di coinvolgerlo per celebrare i trent'anni del festival. La scelta nasce anche in memoria di Pippo Baudo, che aveva portato Bocelli sul palco in passato. La presenza del tenore porta una nota di emozione e tradizione all’evento, attirando l’attenzione di molti fan.

A Domenica In Carlo Conti rivela il super ospite della finale di Sanremo: Andrea Bocelli, dietro c'è una motivazione legata a Pippo Baudo Nuovo annuncio di Carlo Conti per Sanremo, ma stavolta da una location diversa, quella di Domenica In. Il direttore artistico ha svelato il super ospite della puntata finale: Andrea Bocelli. Come circolava già da un po', adesso Conti conferma la notizia e rivela che il tenore sarà protagonista al festival di Sanrmeo. Su ciò il direttore artistico sottolinea: "Laura, Eros e lui sono i tre grandi nomi lanciati da Pippo Baudo e quest'anno il festival è dedicato a lui".