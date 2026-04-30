Nella nuova edizione di Affari Tuoi, uno dei volti più osservati è Martina Miliddi. La trasmissione, che registra un costante aumento di ascolti, vede la partecipazione di vari protagonisti noti al pubblico. Tra questi, Miliddi ha attirato l’attenzione non solo per la sua presenza, ma anche per il compenso che riceve. Le cifre esatte sono oggetto di discussione, mentre il programma prosegue con la sua programmazione regolare.

Il successo di Affari Tuoi continua a crescere e, tra i volti più discussi della nuova edizione, spicca senza dubbio Martina Miliddi. La ballerina, già nota al grande pubblico per la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, ha conquistato uno spazio importante nel programma di Rai 1, diventando una presenza fissa molto amata. Ma la domanda che incuriosisce fan e spettatori è sempre la stessa: quanto guadagna davvero Martina Miliddi ad Affari Tuoi? Secondo diverse indiscrezioni circolate online e riprese da siti di spettacolo, il compenso della ballerina per ogni puntata si aggirerebbe tra 2.000 e 5.000 euro. Si tratta di cifre non ufficiali, ma considerate plausibili se confrontate con altri ruoli simili nel mondo televisivo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Martina Miliddi ad Affari Tuoi: ecco quanto guadagna davvero

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