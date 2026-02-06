Da Buen Camino ad Affari tuoi | chi è la ballerina Martina Miliddi

Da gazzetta.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martina Miliddi, giovane ballerina classe 2000, ha fatto il salto da

Da Buen Camino ad Affari tuoi, il passo è breve quando si ha talento. Martina Miliddi è il nuovo volto che accompagna Stefano De Martino nel preserale di Rai 1, nel segmento del gioco dei pacchi. In un'intervista al settimanale Dipiù, la ballerina 25enne ha voluto ringraziare chi l'ha sostenuta e incoraggiata lungo il suo percorso. Amici, in primis, che l'ha lanciata: "Devo tutto a quel programma e a Maria De Filippi. Non sarei arrivata dove sono adesso se non lo avessi fatto", ha dichiarato. E a De Martino, cui scrive una dedica su Instagram: "non ti sarò mai grata abbastanza per l'opportunità". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

