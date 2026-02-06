Martina Miliddi, giovane ballerina classe 2000, ha fatto il salto da

Da Buen Camino ad Affari tuoi, il passo è breve quando si ha talento. Martina Miliddi è il nuovo volto che accompagna Stefano De Martino nel preserale di Rai 1, nel segmento del gioco dei pacchi. In un'intervista al settimanale Dipiù, la ballerina 25enne ha voluto ringraziare chi l'ha sostenuta e incoraggiata lungo il suo percorso. Amici, in primis, che l'ha lanciata: "Devo tutto a quel programma e a Maria De Filippi. Non sarei arrivata dove sono adesso se non lo avessi fatto", ha dichiarato. E a De Martino, cui scrive una dedica su Instagram: "non ti sarò mai grata abbastanza per l'opportunità". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da Buen Camino ad Affari tuoi: chi è la ballerina Martina Miliddi

Martina Miliddi è diventata nota al grande pubblico grazie alla sua partecipazione come ballerina a

Martina Miliddi è una giovane ballerina italiana, recentemente entrata nel cast di Affari Tuoi.

Martina Miliddi al posto di Herbert Ballerina ad Affari Tuoi: chi è la ballerina

