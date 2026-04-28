Quanto guadagna Martina ad Affari Tuoi | la cifra a puntata della ballerina

Martina Miliddi, ballerina nota per la sua partecipazione a programmi televisivi, è entrata nel cast di Affari Tuoi. La sua presenza ha attirato l’attenzione anche sulla cifra percepita a ogni puntata. Secondo fonti di settore, il compenso di Martina per ogni apparizione nel programma si aggira intorno a una cifra specifica. La sua retribuzione rappresenta uno degli aspetti più discussi tra gli addetti ai lavori.

La ballerina Martina Miliddi fa parte del cast di Affari Tuoi: quanto guadagna a puntata? Affari Tuoi è uno dei programmi più seguiti. Condotto da Stefano De Martino, vede la presenza in studio di Martina Miliddi, che con la sua bellezza ha conquistato il pubblico. Scopriamo insieme quanto guadagna la ballerina per ogni puntata del programma televisivo. La presenza della bella Martina Miliddi nelle puntate di Affari Tuoi, che va in onda tutti i giorni su Rai 1, non è passata inosservata. La ballerina è una novità nel cast della trasmissione e tutte le sere interviene tra un’offerta e l’altra con bellissimi balletti che scaldano l’atmosfera del programma televisivo.🔗 Leggi su Novella2000.it

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