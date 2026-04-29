Verso i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 | sopralluogo del responsabile del comitato internazionale Mehrez Boussayene presidente facente funzioni

Oggi a Taranto si è svolto un sopralluogo sugli impianti dei Giochi del Mediterraneo 2026 con la presenza del responsabile del comitato internazionale e del presidente facente funzioni. L'evento ha visto la visita del rappresentante internazionale e del suo accompagnatore, che hanno esaminato le strutture in vista delle competizioni. La visita si inserisce nelle attività preparatorie in corso per l'organizzazione dell'evento.

Scrive Massimo Ferrarese: Oggi a Taranto con il Presidente Mehrez Boussayene per i sopralluoghi sugli impianti dei Giochi del Mediterraneo. Un confronto diretto sullo stato di avanzamento dei lavori. L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Verso i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026: sopralluogo del responsabile del comitato internazionale Mehrez Boussayene, presidente facente funzioni Notizie correlate Leggi anche: Taranto: completata la copertura dello stadio del nuoto Verso i Giochi del Mediterraneo Giochi del Mediterraneo, Taranto 2026 come veicolo di speranzaIl Mediterraneo è al centro del dibattito, globale e nazionale, in primis come spazio di connessione e quale banco di prova per l’attuale sistema... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Verso i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026: il successo del padel al parlamento europeo Ieri convegno; Verso i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026: il successo del padel al parlamento europeo; Il Parlamento Europeo accende i riflettori sul padel e sul ruolo dei Giochi del Mediterraneo; Carraro: I Giochi del Mediterraneo saranno una grande emozione. Giochi del Mediterraneo 2026, sopralluogo del presidente Icmg tra Taranto e Francavilla FontanaMegrez Boussayene, con il commissario Massimo Ferrarese e i tecnici del Comitato organizzatore, ha visitato stadio Iacovone, impianti natatori e cantieri strategici per verificare l’avanzamento dei la ... lagazzettadelmezzogiorno.it Il padel per la prima volta ai Giochi del Mediterraneodi Taranto. Il presidente della Federazione Internazionale Padel (Fip), Luigi Carraro, ha espresso la propria soddisfazione intervenendo a Bruxelles alla tavola rotonda Verso i Giochi del Mediterrane ... rainews.it Antenna Sud. . Giornata, quella di mercoledì 29 aprile, dedicata alle verifiche sugli impianti che ospiteranno i Giochi del Mediterraneo di Taranto, in programma dal 21 agosto al 3 settembre 2026. Il primo vicepresidente del Comitato Internazionale dei Giochi d - facebook.com facebook A Taranto tornano i Giochi del Mediterraneo. Mentre oggi si alza il sipario sull’Ego Food Fest x.com