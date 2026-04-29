Verso i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 | sopralluogo del responsabile del comitato internazionale Mehrez Boussayene presidente facente funzioni

Da noinotizie.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Taranto si è svolto un sopralluogo sugli impianti dei Giochi del Mediterraneo 2026 con la presenza del responsabile del comitato internazionale e del presidente facente funzioni. L'evento ha visto la visita del rappresentante internazionale e del suo accompagnatore, che hanno esaminato le strutture in vista delle competizioni. La visita si inserisce nelle attività preparatorie in corso per l'organizzazione dell'evento.

Scrive Massimo Ferrarese: Oggi a Taranto con il Presidente Mehrez Boussayene per i sopralluoghi sugli impianti dei Giochi del Mediterraneo. Un confronto diretto sullo stato di avanzamento dei lavori. L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it

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