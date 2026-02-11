Pedullà si scaglia contro Conte | Pensa sempre sia colpa di altri! La prossima volta che fa il 2 con le dita ricordi che è arrivato dietro il Pafos…

Pedullà si scaglia contro Antonio Conte, accusandolo di dare sempre la colpa agli altri. Nel suo canale YouTube, il giornalista ha attaccato il tecnico del Napoli, ricordandogli che la prossima volta che fa il gesto delle due dita, dovrebbe pensare che il Pafos è arrivato prima. Le parole di Pedullà sono nette e puntano il dito contro quello che definisce un comportamento ripetitivo di Conte.

