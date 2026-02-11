Pedullà si scaglia contro Conte | Pensa sempre sia colpa di altri! La prossima volta che fa il 2 con le dita ricordi che è arrivato dietro il Pafos…
Pedullà si scaglia contro Antonio Conte, accusandolo di dare sempre la colpa agli altri. Nel suo canale YouTube, il giornalista ha attaccato il tecnico del Napoli, ricordandogli che la prossima volta che fa il gesto delle due dita, dovrebbe pensare che il Pafos è arrivato prima. Le parole di Pedullà sono nette e puntano il dito contro quello che definisce un comportamento ripetitivo di Conte.
Inter News 24 Pedullà, nel suo canale Youtube, ha parlato così di Antonio Conte non risparmiando alcuna critica al tecnico del Napoli. Il momento delicato del Napoli ha scatenato la reazione piccata di Alfredo Pedullà. Attraverso il suo canale YouTube, il giornalista ha analizzato senza filtri l’eliminazione dei campani dalla Coppa Italia e il cammino disastroso nelle competizioni europee, puntando il dito direttamente contro Antonio Conte. Secondo Pedullà, il tecnico azzurro starebbe abusando della ricerca di alibi invece di assumersi le proprie responsabilità di fronte a risultati definiti inaccettabili per il valore degli investimenti fatti. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondimenti su Conte Pafos
Conte: “Napoli in mare aperto con onde alte, ma non si molla. Rigore su Hojlund? L’importante é che ci sia sempre onestà”
Antonio Conte ha commentato la situazione del Napoli, paragonandola a un mare in tempesta.
Al cinema dal 4 dicembre, il film diretto da Carolina Cavalli racconta la storia di Holly, che a 28 anni pensa che la sua vita sia andata nelle direzione sbagliata. Quando incontra la bambina Arabella, pensa di poter cambiare il passato attraverso di lei
Ultime notizie su Conte Pafos
Argomenti discussi: Juventus Pedullà durissimo La Juve mente voleva Icardi.
Il Napoli vince, ma che sofferenza! Contro il Genoa gli azzurri vanno sotto dopo un minuto, la ribaltano in altrettanti sessanta secondi, ma vengono raggiunti nella ripresa Alla fine ci pensa Hojlund a scagliare in porta un rigore pesantissimo arrivato nel recup - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.