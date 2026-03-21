Una condotta antisindacale Il giudice dà ragione alla Cgil e condanna il Comune di Subbiano

Il giudice ha stabilito che un atto del Comune di Subbiano costituisce una condotta antisindacale, dando ragione alla Cgil. La decisione riguarda una delibera comunale che, secondo il tribunale, ha violato i diritti dei sindacati. La sentenza chiarisce un episodio in cui un provvedimento amministrativo ha avuto ripercussioni sul fronte delle attività sindacali.

di Gaia Papi Un passaggio di una delibera comunale può trasformarsi in un caso di rilievo sul fronte dei diritti sindacali. È quanto accaduto a, dove il Tribunale del lavoro ha accolto il ricorso della Fp Cgil di Arezzo, dichiarando antisindacale parte dell’atto approvato dalla Giunta l’11 febbraio scorso. La decisione è arrivata al termine dell’udienza del 18 marzo davanti al giudice Giorgio Rispoli, con decreto emesso ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori. Al centro del contenzioso, il contenuto della delibera con cui l’amministrazione comunale aveva conferito incarico legale per tutelare l’immagine e il prestigio dell’ente, subordinando però la sospensione di eventuali azioni giudiziarie al mantenimento di relazioni sindacali "improntate alla verità documentale e alla reciproca correttezza". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Una condotta antisindacale". Il giudice dà ragione alla Cgil e condanna il Comune di Subbiano Articoli correlati Condotta antisindacale: il Tribunale condanna il Comune di SubbianoImportante vittoria per la FP CGIL Arezzo: “La libertà sindacale non è negoziabile. Condotta antisindacale: condannato il Comune di SubbianoArezzo, 20 marzo 2026 – Condotta antisindacale: condannato il Comune di Subbiano. Tutti gli aggiornamenti su Una condotta antisindacale Il giudice... Temi più discussi: Condotta antisindacale: condannato il Comune di Subbiano; Il giudice del lavoro dà ragione al Cgil. Condotta antisindacale del Comune di Subbiano; Condotta antisindacale del Comune di Subbiano; Condotta antisindacale: il Tribunale condanna il Comune di Subbiano. Una condotta antisindacale. Il giudice dà ragione alla Cgil e condanna il Comune di SubbianoIl Tribunale del lavoro accoglie il ricorso del sindacato. Subordinate le relazioni a condizioni illegittime ... msn.com Condotta antisindacale: condannato il Comune di SubbianoVittoria della FP CGIL: La libertà sindacale non è negoziabile. Questa sentenza sia di monito per tutti gli Enti Locali ... msn.com Condannato il Comune di Subbiano per condotta antisindacale facebook