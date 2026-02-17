I dipendenti di Marr Scapa, un’azienda di logistica di Marzano (Pavia), hanno deciso di incrociare le braccia per protestare contro il nuovo contratto collettivo. La loro manifestazione si è trasformata in scontri con le forze dell’ordine, che sono intervenute per tentare di riportare la calma. Durante la protesta, alcuni lavoratori hanno lanciato oggetti e bloccato le vie principali della città, creando disagi per i residenti e i clienti dell’azienda.

Marzano (Pavia), 17 febbraio 2026 – Ci sono stati momenti di tensione oggi a Marzano durante lo sciopero dei dipendenti della Marr Scapa, un'azienda che opera nel settore della distribuzione alimentare per la ristorazione. Nella mattinata una sessantina di lavoratori ha organizzato un picchetto per impedire ai camion di entrare in azienda. Qualcuno è persino salito sul tetto della cabina di un autoarticolato per bloccarlo. Pavia, scontri tra forze dell'ordine e dipendenti all'esterno della logistica Scoppia la protesta . All’origine della protesta c’è il contratto che l’azienda ha applicato ai propri lavoratori che non è quello previsto per le logistiche, ma per il settore del commercio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I dipendenti della logistica Marr scioperano per il nuovo contratto: scontri con la polizia

