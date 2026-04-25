JOHNNY MARR il 20 luglio in concerto a Udine

Il 20 luglio si terrà un concerto a Udine con la partecipazione di Johnny Marr. Musicista noto per aver scritto alcune delle canzoni più significative della scena alternativa, Marr torna in Italia per esibirsi dal vivo. L’evento è stato annunciato ufficialmente e i biglietti sono disponibili online e presso i punti vendita autorizzati. La data rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo un’artista che ha lasciato un’impronta importante nel panorama musicale.

Johnny Marr ha scritto alcune delle pagine più importanti della storia della musica alternativa. Dagli esordi con The Smiths — che lo hanno consacrato come uno dei songwriter e chitarristi più influenti della sua generazione — il suo percorso creativo lo ha visto al centro di progetti fondamentali come The The, Electronic, Modest Mouse e The Cribs, oltre a collaborazioni con artisti del calibro di Pretenders, Talking Heads, The Avalanches e con il compositore Hans Zimmer, con cui ha lavorato alla colonna sonora dell’ultimo film di James Bond, No Time To Die, firmando insieme a Billie Eilish la title track candidata all’Oscar. Oltre ai...🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - JOHNNY MARR il 20 luglio in concerto a Udine Notizie correlate NOEMI in concerto a Udine 8 luglio 2026Il nuovo progetto live di Noemi partirà proprio dall’unica data in programma in Friuli Venezia Giulia, il prossimo 8 luglio al Castello di Udine... Leggi anche: Madame in Castello a Udine, 29 luglio 2026