A New York City si è svolto un evento di lancio dedicato alla collezione 2026 di Stella McCartney in collaborazione con H&M. Tra gli ospiti presenti ci sono stati artisti, modelle e personaggi noti del mondo dello spettacolo. La collezione sarà disponibile a partire dal 7 maggio in alcuni negozi selezionati e online. L’evento ha visto la partecipazione di varie personalità che hanno condiviso la serata dedicata alla moda sostenibile.

C reativi, top model, star della musica e amici del brand, tutti riuniti nel cuore di New York City per il lancio della collezione 2026 Stella McCartney H&M, in vendita dal 7 maggio (in selezionati punti vendita e online). Il “My Little Pony” di Stella McCartney conquista la Parigi Fashion Week X Un party che ha giocato a mescolare i generi, a metà strada tra una serata clubbing e un evento moda per celebrare, dopo 20 anni dalla prima, la seconda collaborazione tra la stilista inglese e il brand svedese. Con un dj set d’eccezione, tra i protagonisti in console Mark Ronson, e un dancefloor “stellare”, Amelia Gray, Lila Moss e Renee? Rapp. Leggi anche › Tacchi bassi, fiocchi e raso: i sandali bon ton conquistano la Primavera 2026 La prima volta: un azzardo.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Mark Ronson, Amelia Gray e Lila Moss, solo alcuni degli ospiti che hanno partecipato al party a New York City per il lancio della collezione 2026 Stella McCartney H&M

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