Mario Gnutti | Le aziende che sopravvivono al tempo sono quelle che riescono a tramandare i valori

Mercoledì 29 aprile, nell’auditorium di Confindustria al Kilometro Rosso di Bergamo, il Vice Presidente del Gruppo Gnutti Carlo ha discusso della storia dell’azienda di famiglia, evidenziando come la continuità e i valori siano alla base della sua sopravvivenza nel tempo. Durante l’incontro, si è parlato di come la trasmissione di principi e tradizioni abbia permesso all’impresa di mantenere la propria identità nel corso di oltre un secolo.

Bergamo. Famiglia, storia e valori. Mario Gnutti, Vice Presidente del Gruppo Gnutti Carlo, mercoledì 29 aprile, nell’auditorium di Confindustria al Kilometro Rosso, ha raccontato “La Forza della continuità” che contraddistingue da oltre un secolo l’azienda della sua famiglia. Si tratta di uno degli appuntamenti organizzati da Confindustria Bergamo per il ciclo “ A tu per tu con i Capitani d’impresa ”, pensato per imprenditori, imprenditrici e manager delle aziende associate, per provare a leggere il futuro con gli occhi di chi governa le grandi imprese. Cinque grandi protagonisti del mondo industriale, cinque occasioni per esplorare il coraggio di innovare, la forza di affrontare le sfide e la volontà di guardare sempre avanti.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Credenziali esposte: il rischio che le aziende non riescono a vedereC’è un tipo di minaccia che non manda avvisi, non blocca sistemi, non genera errori, non fa scattare alert. Leggi anche: Le uniche tre regioni che hanno votato Sì sono quelle che Meloni ha maltrattato. Buona idea?