Credenziali esposte | il rischio che le aziende non riescono a vedere

Recentemente sono emerse preoccupazioni riguardo alle credenziali esposte, un rischio che spesso le aziende non riescono a individuare prontamente. Questa minaccia non attiva sistemi di sicurezza o segnala problemi immediati, rendendo difficile la sua individuazione tempestiva. La mancanza di avvisi o errori evidenti rende complicato valutare l’effettiva esposizione delle credenziali, lasciando spesso le aziende con dati vulnerabili senza rendersene conto.

C’è un tipo di minaccia che non manda avvisi, non blocca sistemi, non genera errori, non fa scattare alert. Semplicemente qualcuno entra nella tua rete usando le tue credenziali, ottenute altrove, già pronte all’uso. Questa minaccia è legata al tema delle credenziali esposte, che oggi è uno dei rischi più diffusi ma sottovalutati dell’intero panorama della cybersecurity. Cosa significa, in pratica, avere credenziali esposte. Le credenziali esposte sono username, password e altri dati di accesso che circolano online senza che il legittimo proprietario ne sappia nulla. Non succede perché qualcuno ha violato direttamente i sistemi aziendali, ma spesso avviene in contesti apparentemente lontani.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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