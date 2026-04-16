Forza Italia Marina Berlusconi frena sulla discesa in politica | Solita idea fantomatica; gli attacchi? Medaglia al valore

Marina Berlusconi ha dichiarato di non avere intenzione di entrare in politica, commentando le voci circolate nelle ultime settimane. La figlia dell'ex presidente del consiglio ha definito le indiscrezioni come una “solita idea fantomatica” e ha commentato gli attacchi ricevuti come “medaglia al valore”. La notizia di una possibile discesa in campo era stata riportata dal Giornale d’Italia, ma lei ha smentito ogni coinvolgimento nel settore politico.

Marina Berlusconi interviene pubblicamente per smentire le indiscrezioni su una sua imminente discesa in politica, prevista per il 17 ottobre 2026, come anticipato dal Giornale d’Italia. Uno scenario che l’imprenditrice respinge con fermezza, criticando “le tante fantasie”, a partire dalla “solita f.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Forza Italia, Marina Berlusconi frena sulla discesa in politica: “Solita idea fantomatica; gli attacchi? Medaglia al valore” Terremoto in Forza Italia: Marina Berlusconi fa fuori gli uomini di Tajani Notizie correlate Marina Berlusconi: “La mia discesa in campo? Solita idea fantomatica. Su di me disprezzo di genere da cavernicoli”Roma – Non è una semplice smentita, è una durissima requisitoria contro un certo modo di fare informazione e, più profondamente, una difesa della... Marina Berlusconi contro ‘Il Fatto Quotidiano’: “Attacchi da cavernicoli, per me medaglia al valore”“Dietro le tante fantasie che Pino Corrias” su ‘Il Fatto Quotidiano’ “scrive su di me – i miei testi attribuiti a Ciao Darwin, un presunto ‘dialogue... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Forza Italia, la scelta del capogruppo, i tempi dei congressi, la leadership: finito dopo quattro ore il vertice tra i fratelli Berlusconi e Antonio Tajani. Incontro positivo, fiducia rinnovata al segretario; Forza Italia, Tajani a rapporto per 4 ore dai Berlusconi: Visione unitaria sul futuro; Fi, dai Berlusconi fiducia a Tajani: visione unitaria per il rilancio; Forza Italia, l'invito dei fratelli Berlusconi e di Tajani all'unità: Costa capogruppo di mediazione. Forza Italia, i nodi Sicilia e gruppo Ue. Marina Berlusconi: «Io in campo? Solo fantasie»Non scende in campo ma neanche resta in tribuna. Marina Berlusconi per cominciare rompe il silenzio. Scrive a Dagospia la patron di Fininvest e se la prende con un articolo del Fatto Quotidiano ... ilmessaggero.it Forza Italia: Bernini, solidarietà a Marina Berlusconi, questo non è giornalismoA Marina Berlusconi va una solidarietà piena, netta, senza condizioni. Questo non è giornalismo. Lo afferma, in una nota, il ... agenzianova.com Forza Italia perde la testa. La resa dei conti post-referendum non è più solo una questione di poltrone e di veleni interni, ma esplode in sfoghi pubblici, insulti e persino risse sfiorate. Di Lorenzo Giarelli e Giacomo Salvini - facebook.com facebook Fine vita, Craxi apre all'opposizione e scuote il dossier bloccato al Senato. In Forza Italia il primo segnale del nuovo corso sui diritti x.com