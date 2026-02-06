Olimpiadi Mariah Carey canta in italiano ma il suo gobbo fa impazzire i social | Voh-lah-reh oh-oh

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 si è conclusa con un momento che ha fatto discutere sui social. Mariah Carey ha cantato in italiano, ma il suo gobbo ha lasciato tutti perplessi. La cantante ha pronunciato “Voh-lah-reh, oh-oh” invece di “Voglio” e altri termini corretti, scatenando commenti e meme tra gli utenti. La serata si è accesa anche per questo dettaglio, che ha fatto parlare più del suo talento.

La notte inaugurale dei Giochi di Milano-Cortina 2026 ha regalato un momento destinato a restare negli annali della televisione e del costume. Sul palco dello stadio San Siro, davanti a una folla oceanica di 67mila spettatori, la diva internazionale Mariah Carey ha letteralmente stregato il pubblico con un omaggio alla canzone italiana per eccellenza: Nel blu dipinto di blu. Ma dietro la perfezione di una performance che ha fatto vibrare l’intero impianto milanese, si nascondeva un piccolo, geniale segreto tecnico per evitare gaffe linguistiche in una lingua, l’italiano, che non è certamente la sua. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Olimpiadi, Mariah Carey canta in italiano ma il suo gobbo fa impazzire i social: “Voh-lah-reh, oh-oh” Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina Olimpiadi, Mariah Carey canta in italiano ma il suo gobbo fa impazzire i social: «Voh-lah-reh, oh-oh» – Il video Mariah Carey ha tentato di cantare in italiano durante la cerimonia a San Siro, davanti a 67mila spettatori. “Voh-lah-reh”: il gobbo di Mariah Carey in italiano maccheronico fa impazzire il web La rete si divide tra risate e incredulità per la versione italiana decisamente approssimativa di Mariah Carey. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Mariah Carey ha perso definitivamente la sua voce Scopriamolo con il nuovo album Here for it All Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina Argomenti discussi: Mariah Carey canta Nel blu dipinto di blu a San Siro. Prove della cerimonia di Milano-Cortina 2026; Mariah Carey canta ‘Nel blu dipinto di blu’, l’omaggio all’Italia delle Olimpiadi: il video spoiler sui social; Olimpiadi Milano-Cortina, alla cerimonia a San Siro Mariah Carey e l’omaggio a Modugno; Mariah Carey canta Nel blu dipinto di blu a San Siro alle prove per la cerimonia delle Olimpiadi - Il video. Mariah Carey canta in italiano alla cerimonia di Milano Cortina: il segreto della sua pronuncia svelato nel gobboIl gobbo sui generis di Mariah Carey è stato reso pubblico da Tommaso Zorzi, presente allo Stadio San Siro durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi ... fanpage.it L'acuto di Mariah Carey fa Volare la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortinapartners use cookies and similar methods to recognize visitors and remember their preferences. We may also use these technologies to gauge the effectiveness of advertising campaigns, target advertisem ... vogue.it OLIMPIADI / In una nuvola di di piume e paillettes, ecco Mariah Carey intonare "Nel blu dipinto di blu", omaggio a Domenico Modugno e all'Italia. E lo stadio di San Siro a cantare con lei. Segui la nostra diretta, link nel primo commento. facebook Da Laura Pausini a Mariah Carey, da Vittoria Ceretti a Charlize Theron: quello che ci è piaciuto di più (lato beauty) delle famose che hanno partecipato all'apertura dei Giochi x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.