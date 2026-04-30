Maria Montanucci, docente di Algebra astratta e applicata, ha 34 anni ed è originaria di Umbertide. Recentemente, è stata nominata professoressa dell’anno in Danimarca, un riconoscimento importante nel settore accademico. La sua attività professionale si svolge nel contesto universitario danese, dove si occupa di insegnamento e ricerca. La sua nomina ha suscitato interesse nel mondo accademico e tra gli studenti.

Maria Montanucci, umbertidese di 34 anni, docente ordinario di Algebra astratta e applicata è stata eletta professoressa dell’anno della Danimarca. Insegnante presso il dipartimento di Informatica dell’Università tecnica danese (Dtu) è stata scelta dagli studenti tra oltre seimila colleghi addirittura per la seconda volta in tre anni, ricevendo il prestigioso riconoscimento alla presenza della regina Mary. La professoressa Montanucci è risultata apprezzatissima dai suoi allievi, perché capace di "rendere comprensibili concetti matematici complessi". È inoltre "eccezionalmente preparata per il suo insegnamento, fornisce un back dettagliato sui compiti e possiede un’ottima capacità di fornire esempi concreti di come la matematica viene applicata nella pratica".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maria “regina“ di Danimarca. L’insegnante Montanucci professoressa dell’anno

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