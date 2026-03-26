Lilli Gruber conduce da anni il programma di approfondimento in prima serata su LA7, diventato uno dei punti di riferimento del palinsesto televisivo. La trasmissione, chiamata

Anno dopo anno, stagione dopo stagione, il percorso di Otto e mezzo su LA7 assume sempre più i contorni di una leadership consolidata. Non è solo una questione di numeri, ma di presenza, riconoscibilità e continuità: elementi che hanno portato Lilli Gruber a essere considerata, a tutti gli effetti, una sorta di “regina” dell’access prime time televisivo. Il successo del programma non nasce nei momenti di picco, ma molto prima. Fin dall’inizio di ogni stagione, Otto e mezzo si posiziona stabilmente su livelli alti di ascolto, costruendo una base solida e fedele. È questa costanza che fa la differenza: il pubblico non arriva solo quando c’è il grande evento, ma resta ogni sera, riconoscendo nel programma un punto fermo dell’informazione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Lilli Gruber, la “regina” dell’access prime time: un dominio costruito anno dopo anno

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