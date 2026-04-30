Maria Concetta e Benedetto trent' anni dietro lo sportello postale e oggi Stelle al Merito del Lavoro

Due dipendenti di Poste Italiane nella provincia di Messina riceveranno l’onorificenza “Stelle al Merito del Lavoro” dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Entrambi hanno lavorato per circa trent’anni allo sportello postale prima di essere premiati. Maria Concetta e Benedetto sono stati scelti per questa distinzione, che riconosce il loro impegno professionale.

Sono due i dipendenti di Poste Italiane della provincia di Messina che saranno insigniti dell’onorificenza “Stelle al Merito del Lavoro”, assegnata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.A livello nazionale sono 97 le Stelle al Merito che verranno assegnate al Gruppo, tra questi sei.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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