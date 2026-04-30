Marcianise | Ciro Capano riporta in scena la storia del teatro napoletano
? Cosa sapere Ciro Capano presenta il recital Non ti disunire il 30 aprile a Marcianise.. L'evento rientra nel festival Nice 26 presso la sede del Consorzio Creativo.. Ciro Capano porterà il suo recital Non ti disunire giovedì 30 aprile 2026 alle ore 21:00 presso la sede del Consorzio Creativo situata in via Romaniello 9 a Marcianise, nell’ambito del festival Nice 26. L’evento, frutto della collaborazione tra il Teatro dell’Ovo e il Comune di Marcianise, si inserisce nel palinsesto dedicato al teatro indipendente che sta animando il territorio. La serata vedrà l’attore protagonista accompagnato dal supporto sonoro fornito da Salvatore Fuschetti, offrendo un percorso che intreccia memoria personale ed evoluzione artistica.🔗 Leggi su Ameve.eu
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