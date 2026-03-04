Il Teatro d’Europa riporta in scena la grande comicità con Il morto sta bene in salute

Il Teatro d’Europa presenta “Il morto sta bene in salute”, una commedia classica della tradizione partenopea, che sarà in scena sabato 7 marzo alle 20. La rappresentazione porta sul palco un racconto ricco di humor e situazioni comiche, interpretato da attori che portano in scena un testo noto per la sua comicità. L’evento si svolge in un teatro dedicato alla cultura teatrale italiana.

Il Teatro d'Europa torna in scena con un grande classico della tradizione partenopea. Sabato 7 marzo alle ore 20.30 debutta "Il morto sta bene in salute". Lo spettacolo promette una serata all'insegna dell'equivoco e del ritmo serrato, elementi che hanno reso l'opera un punto di riferimento della comicità napoletana. Tra scambi di persona e situazioni paradossali, la messinscena punta a coinvolgere il pubblico con leggerezza e tradizione, valorizzando al tempo stesso l'eredità culturale del teatro popolare. La replica di domenica 8 marzo alle 18.

