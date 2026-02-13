San Valentino al Teatro Genovesi di Salerno, con lo spettacolo “Classico Napoletano… e oltre”, porta sul palco musica e canzoni che raccontano le radici della tradizione napoletana, attirando appassionati da tutta la provincia.

Salerno si prepara a celebrare San Valentino con un appuntamento dedicato alla grande tradizione musicale partenopea. Al Teatro Genovesi va in scena “Classico Napoletano. e oltre”, evento inserito nel cartellone di eXtrafestivalXS2026, promosso dalla Compagnia dell’Eclissi. Un omaggio alla canzone napoletana tra tradizione e rilettura. Lo spettacolo propone un viaggio tra melodie che hanno attraversato generazioni, mettendo in relazione il patrimonio popolare con una sensibilità interpretativa attuale. Un percorso musicale pensato come racconto: radici, memoria e nuove sfumature sonore si incontrano in una serata che punta più sull’emozione che sull’effetto. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - San Valentino al Teatro Genovesi: “Classico Napoletano… e oltre” in scena a Salerno

