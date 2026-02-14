Sorrentino e la fede ritrovata | l’attore Orlando Cinque racconta un’epifania al cinema e nel nuovo film La grazia

Orlando Cinque ha deciso di cambiare vita dopo aver assistito a una scena di un film di Paolo Sorrentino che gli ha risvegliato la fede. Durante una serata al cinema, un’immagine ha suscitato in lui un senso di rinascita spirituale, portandolo a riscoprire valori che aveva dimenticato. Questa esperienza ha avuto un impatto profondo, spingendolo a partecipare al nuovo film “La grazia” e a riflettere sulla sua spiritualità.

Dalla Fede al Set: Orlando Cinque e la Trasformazione Attraverso il Cinema di Sorrentino. Un’immagine rubata durante la visione di un film di Paolo Sorrentino ha cambiato il corso della vita di Orlando Cinque, attore napoletano oggi protagonista ne “La grazia”. Un dialogo sullo schermo, in particolare quello tra Paul Dano e Michael Caine in “Youth”, ha innescato una profonda riflessione sulla fede e sul senso della perdita, portandolo a una nuova consapevolezza professionale e personale. Cinque racconta come questo momento catartico abbia aperto la strada a una collaborazione con Sorrentino e a un ruolo significativo nel nuovo film.🔗 Leggi su Ameve.eu

Da giovedì al cinema, ogni settimana un nuovo film da scoprire: torna la collaborazione tra Sorrentino e Servillo con

Il 15 gennaio, il cinema Conca Verde di Bergamo ospiterà la proiezione del film “La grazia”, diretto da Paolo Sorrentino.

