Francesco Colella l' intervista all' attore al cinema col film ‘La Gioia’ | L’arte di restare umano

L’attore Francesco Colella ha parlato del suo ruolo nel film ‘La Gioia’, ispirato alla vicenda di Michele Riccio e alla morte di Marta Rosboch. In un’intervista, Colella spiega che il suo personaggio, un uomo manipolatore e spento sullo schermo, in realtà cerca semplicemente di non perdere mai il contatto con le emozioni nella vita reale. La pellicola mostra il contrasto tra la finzione e le emozioni profonde dell’attore, che sottolinea come l’arte possa essere un modo per restare umano, anche in situazioni dure.
Ci sono persone che, quando parlano, sembrano metterti davanti a uno specchio. Non uno di quelli che restituisce l’immagine già nota, rassicurante, ma uno più profondo, che costringe a guardare sotto la superficie. Francesco Colella è così. Ti ascolta mentre lo intervisti, ma è come se ascoltasse anche se stesso. Non ha paura del silenzio, lo lascia accadere. E quando risponde, non cerca l’effetto. Cerca il senso. Anche se, a volte, fa male. La sua voce è ferma, ma non rigida. Dentro ci sono le tracce di una terra dura e piena di contrasti, la Calabria, ma anche l’eco delle tante vite che ha attraversato come attore. 🔗 Leggi su Virgilio.it
