Durante un intervento pubblico, un noto pilota di MotoGP ha affermato che il collega di squadra ha un vantaggio considerevole nella corsa al titolo. Inoltre, ha suggerito alla casa motociclistica di adottare l’approccio di un altro pilota e di un costruttore concorrente, ritenendo che questa strategia possa favorire i risultati in campionato. Le sue parole sono state riportate in diverse fonti di informazione sportive.

"> Marquez consiglia a Ducati di seguire l’approccio di Bezzecchi e Aprilia. Marc Marquez invita Ducati a prendere ispirazione dalle strategie di Marco Bezzecchi e di Aprilia nell’attuale stagione di MotoGP, mentre cerca di rientrare nella corsa al titolo. Dopo una prestazione deludente al Gran Premio di Spagna, i dubbi su una sua possibile vittoria finale stanno crescendo. Marquez si trova ora a 44 punti di distanza da Bezzecchi, una delle differenze più ampie che abbia mai affrontato nella sua carriera, rendendo difficile una rimonta. Le incertezze legate alle sue condizioni fisiche influiscono maggiormente del previsto, complicando ulteriormente la sua partenza di stagione.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Marc Marquez: Marco Bezzecchi ha un vantaggio decisivo per il successo in MotoGP.

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