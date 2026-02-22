motogp marco bezzecchi da record nel day 2 a buriram marc marquez cade ancora bagnaia competitivo

Marco Bezzecchi ha stabilito un record nel day-2 a Buriram, causato da una performance di grande ritmo e precisione. Sul circuito thailandese, il giovane pilota italiano dimostra di essere in forma in vista della stagione. Durante le prove, Bezzecchi ha migliorato il suo miglior tempo personale, attirando l’attenzione degli esperti. Bagnaia si conferma competitivo, mentre Marquez cade ancora, evidenziando le difficoltà del campione spagnolo. La giornata lascia spazio a molte aspettative per i prossimi appuntamenti.

Calato il sipario sulla seconda e ultima giornata di test di MotoGP a Buriram, in Thailandia. Sul tracciato asiatico Ducati e Aprilia si sono alternate al vertice nelle due sessioni disputate oggi. Nella prima parte delle prove Marc Márquez e Francesco Bagnaia hanno fatto segnare i migliori riferimenti cronometrici: lo spagnolo, in 1’28?836, ha preceduto di 0?047 Pecco (1’28?883). Nel pomeriggio thailandese Bagnaia si è concentrato esclusivamente sulla simulazione del passo gara, completando numerose tornate costanti sull’1’30?5–1’30?6. Márquez aveva in programma lo stesso lavoro, ma una caduta alla curva 3 lo ha costretto a chiudere anzitempo la sessione. 🔗 Leggi su Oasport.it

MotoGP, Alex Marquez precede Bezzecchi nel day-3 dei test di Sepang. Marc Marquez davanti a BagnaiaDopo tre giorni di prove sulla pista malese, Alex Marquez si prende il miglior tempo nel day-3, precedendo Bezzecchi.

LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: Bezzecchi veloce sul passo gara, Marc Marquez cade e Bagnaia lavora sul set-upMarco Bezzecchi dimostra grande velocità sul passo gara durante i test di Buriram 2026, mentre Marc Marquez cade ancora in curva-3, segnando la sua terza caduta in due giorni.

