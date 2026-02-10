Gli Usa muovono i droni Black Hawk | cosa succede nel Mar Cinese Meridionale

Gli Stati Uniti stanno trasformando gli elicotteri Black Hawk in droni autonomi. La mossa mira a rafforzare la loro presenza nel Mar Cinese Meridionale, soprattutto in vista di possibili tensioni con Pechino nello Stretto di Taiwan. Gli esperti di difesa parlano di una svolta importante per le operazioni militari americane in quella zona.

Gli Stati Uniti hanno avviato la trasformazione dei loro elicotteri Black Hawk in droni completamente autonomi, una mossa che gli esperti di difesa definiscono cruciale in caso di tensioni con Pechino nello Stretto di Taiwan. In base a quanto riportano i media asiatici, il nuovo S-70UAS, soprannominato U-Hawk, è un elicottero senza cabina di pilotaggio, in grado di trasportare fino a 10.000 libbre di carico, inclusi un pod HIMARS o due missili da attacco navale. Questa evoluzione tecnologica consente missioni di rifornimento in aree ad alto rischio e operazioni tattiche senza mettere a rischio piloti umani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

