Venerdì 1 maggio 2026 alle 15:00 si terrà la sfida tra Mantova e Monza, con le formazioni ufficiali già annunciate e i convocati pronti in campo. I brianzoli sono determinati a conquistare i tre punti per mantenere aperte le possibilità di raggiungere la promozione diretta, mentre il Venezia si avvicina sempre di più alla Serie A. La partita rappresenta un appuntamento cruciale per entrambe le squadre in questa fase finale del campionato.

Se il Venezia è ad un passo dal ritorno in massima serie, per il Monza il cammino è ancora tortuoso e la squadra di Bianco deve vincere a Mantova per continuare ad avere il destino nelle proprie mani. I virgiliani grazie all’arrivo di Modesto si sono tirati su da una situazione di classifica complicata e festeggiano la salvezza acquisita con 2 giornate di anticipo. Il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Mantova-Monza (venerdì 01 maggio 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, convocati, quote, pronostici. I brianzoli vogliono i tre punti

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