Monza-Modena venerdì 24 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Brianzoli in scioltezza sui canarini

Venerdì 24 aprile 2026 alle 19:00 si gioca il match tra Monza e Modena, valido per la 36ª giornata di Serie B. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e si attende l’inizio della partita. I brianzoli, guidati dall’allenatore Bianco, si preparano ad affrontare i canarini di Sottil. Le quote e i pronostici sono disponibili, mentre i convocati sono stati annunciati dalle rispettive squadre.

Turno numero 36 di Serie B che nel suo primo anticipo del venerdì vede il Monza di Bianco affrontare il Modena di Sottil. I brianzoli vengono dalla rotonda vittoria di Marassi contro la Sampdoria, annichilita da una grande prova di forza. Continua il testa a testa con il Frosinone per il secondo posto con gli scontri diretti che premiano Petagna e compagni in caso di arrivo a pari punti. I canarini hanno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Monza-Modena (venerdì 24 aprile 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Brianzoli in scioltezza sui canarini Notizie correlate Monza-Modena (venerdì 24 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Brianzoli in scioltezza sui canariniTurno numero 36 di Serie B che nel suo primo anticipo del venerdì vede il Monza di Bianco affrontare il Modena di Sottil. Monza-Entella (venerdì 27 febbraio 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Partita sulla carta facile per i brianzoliA poco più di 10 giornate dalla fine del campionato cadetto il Monza di Bianco è secondo in classifica a -2 dalla vetta, e apre quest’oggi le danze... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: MONZA – MODENA: INFO BIGLIETTI; A Monza atteso il mega afflusso di tifosi: strade chiuse già nel pomeriggio e anche i bus cambiano percorso; Serie B: Monza-Modena, le probabili formazioni e dove seguire il match dei canarini; Verso Monza - Modena, Sottil: Servirà più fame di loro. Osiamo con sana pazzia calcistica. Monza-Modena 24 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statisticheSi gioca all’U-Power Stadium di Monza; arbitra il signor Federico Dionisi. Al VAR Ivano Pezzuto. Nella stagione 2025/26 Dionisi ha diretto 14 gare: 5 rigori assegnati, 64 ammonizioni e 4 espulsioni, ... sport.virgilio.it Monza Modena, le probabili formazioniMONZA - Tra di loro venti punti di differenza. L'ambizione, però, è la medesima: sbarcare la prossima stagione sul pianeta più luminoso del ... monzaindiretta.it Questa sera il Modena può avvicinarsi in modo decisivo alla qualificazione ai playoff di Serie B: serve una vittoria sul campo del Monza per garantire ai gialloblu la certezza aritmetica dell’accesso, indipendentemente dagli altri risultati. La sfida si preannuncia facebook #Modena, senti #Rivetti: « #Bianco Un rimpianto» - #Calcio #SerieB #Monza x.com