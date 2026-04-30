Venerdì 1 maggio 2026 alle ore 15:00 si gioca la partita tra Mantova e Monza. Il Venezia sembra vicino alla promozione in Serie A, mentre il Monza di Bianco deve ottenere una vittoria a Mantova per mantenere vive le speranze di raggiungere i propri obiettivi. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate, con i pronostici che si concentrano sulla possibilità di una sfida aperta.

Se il Venezia è ad un passo dal ritorno in massima serie, per il Monza il cammino è ancora tortuoso e la squadra di Bianco deve vincere a Mantova per continuare ad avere il destino nelle proprie mani. I virgiliani grazie all’arrivo di Modesto si sono tirati su da una situazione di classifica complicata e festeggiano la salvezza acquisita con 2 giornate di anticipo. Il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Mantova-Monza (venerdì 01 maggio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

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