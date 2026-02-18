L’Unione Europea ha approvato il piano Safe, permettendo all’Italia di accedere a 14,9 miliardi di prestiti per rafforzare la difesa. La decisione permette al nostro paese di ottenere fondi agevolati senza dover subito aumentare le spese militari nel bilancio. La concessione dei prestiti arriva dopo mesi di negoziati e si traduce in un passo concreto per migliorare le capacità militari italiane.

Con il via libera ai piani nazionali legati al Safe, l’Unione rende operativo lo strumento di prestiti agevolati pensato per sostenere investimenti militari senza gravare subito sui bilanci. Per l’Italia la quota è pari a circa 14,9 miliardi di euro, in un gruppo di otto Paesi autorizzati ad attivare i fondi. Il via libera e il perimetro dei beneficiari. L’autorizzazione riguarda Italia, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia e Finlandia. È il secondo blocco di approvazioni, dopo un primo gruppo di Stati già ammessi nelle settimane precedenti. Nel complesso il Safe può mobilitare fino a 150 miliardi di euro in prestiti, con l’obiettivo di rafforzare la capacità industriale e tecnologica europea nel settore della difesa e di dare continuità agli investimenti in una fase di domanda crescente. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Bruxelles sblocca il Safe. All’Italia 14,9 miliardi di prestiti per la difesa

