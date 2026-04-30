Il consiglio comunale si prepara a votare la nuova manovra di bilancio, che include un maxi piano di interventi per la manutenzione delle strade. Sono stati stanziati cinque milioni di euro destinati ai lavori di asfaltatura e riparazione delle vie cittadine. L’assessora al bilancio ha presentato il documento contabile, che definisce gli investimenti previsti per il 2026, e l’aula si appresta a esprimersi in merito.

Palazzo dei Priori ridisegna gli investimenti per il 2026. L'aula si appresta a votare il documento contabile, portato in consiglio comunale dall'assessora al bilancio Elena Angiani. Si tratta di una variazione che muove cifre importanti, con un incremento delle entrate pari a 4 milioni 378mila.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Notizie correlate

Le strade della città si rifanno il look, al via il maxi piano di lavori: oltre 3,2 milioni per asfalti e sicurezza idraulicaPiù di 3,2 milioni di euro per mettere in sicurezza il territorio, risagomare i fossi, riasfaltare decine di arterie cittadine e rinfrescare la...

Maxi-piano da 1,7 milioni di euro per rifare le strade della cittàAmmonta a 1,7 milioni di euro il piano di interventi previsto a Riccione nel 2026 per la di manutenzione straordinaria di una cinquantina di viali.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Manovra di bilancio, maxi piano asfalti: 5 milioni di euro per le strade; Sanità, in Emilia-Romagna il pareggio di bilancio è in salita: sulle aziende lo spettro dei maxi rincari dei costi energetici; Isopensione: chi può aderire al maxi-scivolo e cosa cambia con il decreto lavoro; Bilancio UE 2028-2034: la Corte dei conti frena l'entusiasmo. Tanti cambiamenti, ma non necessariamente in meglio.

Sanità, in Emilia-Romagna il pareggio di bilancio è in salita: sulle aziende lo spettro dei maxi rincari dei costi energeticiL'assessore alla Salute Fabi: «Confidiamo di arrivare al pareggio, ma non sarà assolutamente facile». Quadro più chiaro con la variazione di luglio. «Ma con la manovra fiscale abbiamo portato il disav ... corrieredibologna.corriere.it

Manovra di Bilancio 2026, per Roberti siamo sulla strada giusta. Critiche le opposizioniIeri pomeriggio in Consiglio regionale si è aperta la sessione di bilancio 2026 che si concluderà il prossimo 4 maggio. Il Movimento 5 Stelle ha espresso una netta contrarietà al documento, giudicato ... primonumero.it

Consiglio Regionale del Molise, cominciato l'esame della Manovra di Bilancio Guarda il servizio #bilancio - facebook.com facebook

rispetto alla manovra di ottobre ci sono spese in più per 1,7 miliardi per redditi da lavoro dipendente, 1,1 consumi intermedi, 3,4 investimenti, 2 altri trasferimenti e poi 6 miliardi contributi in c/capitale (dove vanno i bonus e altro) perchè dare la colpa solo al sup x.com