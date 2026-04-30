La situazione degli organici delle scuole in Toscana per l’anno scolastico 20262027 si fa sempre più critica, con un incremento delle tensioni tra le parti coinvolte. Dopo un’ultima informativa avvenuta il 22 aprile, il rappresentante sindacale regionale ha richiesto all’Ufficio Scolastico Regionale di avviare subito il confronto, come previsto dagli accordi contrattuali. La questione riguarda principalmente i tagli al personale e le ripercussioni sulla continuità didattica.

La tensione sugli organici scolastici 20262027 in Toscana sale di livello. Dopo l’informativa del 22 aprile, il segretario regionale Uil Scuola Carlo Romanelli ha chiesto all’Ufficio Scolastico Regionale l’attivazione immediata del confronto previsto dal contratto. Il motivo è chiaro: la ripartizione dei posti non convince e, secondo il sindacato, rischia di creare squilibri pesanti tra le province. Le criticità erano già emerse e la Uil aveva segnalato una distribuzione dei posti giudicata non equa. Ora, con i dati alla mano, il sindacato parla apertamente di scelte difficili da giustificare. Una elaborazione di dati di Uil Scuola segnala, ad esempio che le province di Prato, Grosseto e Massa Carrara hanno un calo di iscritti inferiore alla media della Toscana del - 2,38%.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Mannaia’ sulla scuola. Provincia penalizzata: troppi tagli al personale

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