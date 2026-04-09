Chiusura dei punti nascita la sanità pordenonese ancora penalizzata dai tagli

Nella sanità della provincia si susseguono decisioni che hanno portato alla chiusura del punto nascita di San Vito al Tagliamento e al trasferimento del servizio dal privato al pubblico presso il Santa Maria degli Angeli. Questi interventi hanno suscitato nuove tensioni tra le forze politiche locali, mentre i servizi e le strutture risultano sempre più ridimensionati. La situazione rimane al centro del dibattito pubblico e politico.

Dopo le chiusure del punto nascita di San Vito al Tagliamento e il trasferimento del servizio dal privato del Policlinico San Giorgio al pubblico nel Santa Maria degli Angeli, prosegue lo scontro politico. Al centro ci sono i numeri e a metterli sotto i riflettori è il consigliere regionale del. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Sanità: Simiani (PD), rivedere i parametri nazionali delle chiusure dei punti nascitaArezzo, 1 febbraio 2026 – Sanità: Simiani (PD), rivedere i parametri nazionali delle chiusure dei punti nascita. Sanità toscana, punto nascita del Valdarno: Tomasi e Veneri attaccano Giani. “Scongiuriamo la chiusura”"Qualcosa non torna fra le dichiarazioni del Presidente di Regione Eugenio Giani e le informazioni che abbiamo raccolto in merito alla chiusura del... Temi più discussi: Sempre meno bambini, come cambia la mappa dei Punti nascita; Punto nascita della Gruccia, Monni: Lavoriamo per mantenerlo a Montevarchi; Evoluzione normativa e sostenibilità della sanità pubblica; Punto nascita della Gruccia: la richiesta di deroga al tavolo dei sindaci. Sardegna. Punti nascita, Arru a sindaci: Chiusure obbligate per la sicurezza dei pazienti. Bisogna lavorare in reteLa questione sollevata ieri dal tavolo di coordinamento Anci sulla sanità. I percorsi nascita devono essere e saranno garantiti nei territori da équipes multidisciplinari. Per Arru prospettare ... quotidianosanita.it Punti Nascita. La Ulss 6 conferma la chiusura (temporanea) di Piove di SaccoMentre la Regione porta avanti una trattativa con il ministero per la salvezza dei punti nascita di Valdagno, Piove di Sacco, Adria, l’Ulss conferma la sospensione delle attività di sala parto a ... quotidianosanita.it Ottima chiusura del girone nel torneo Schweitzer per la Nazionale U18 che batte la Lettonia 71-57. Oltre ai 22 pt di Bottelli, Acunzo e Abreu concludono la gara in doppia doppia! Gli altri scontri della giornata (Brasile-Serbia e Nuova Zelanda-Cina) determin - facebook.com facebook Siurgus Donigala: chiusura straordinaria dell’ambulatorio Ascot x.com