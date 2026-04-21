Cade dalla finestra a scuola la Uil | E' impossibile garantire sicurezza dopo tagli al personale

Una studentessa di 16 anni è caduta dalla finestra di un’aula al secondo piano di un liceo di Perugia. L’incidente ha suscitato preoccupazione tra le istituzioni scolastiche e le organizzazioni sindacali, che hanno sottolineato come i tagli al personale abbiano reso difficile garantire la sicurezza negli ambienti scolastici. La ragazza è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le cure del caso.

Perugia e il mondo della scuola sono scossi per via dell'incidente capitato a una ragazza di 16 anni, caduta dalla finestra di un'aula al secondo piano dell'istituto Giordano Bruno. Attualmente è ricoverata all'Ospedale di Perugia dopo il salvataggio da parte dei vigili del fuoco, essendo finita.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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