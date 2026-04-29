Palladino può lasciare l’Atalanta il Napoli monitora la situazione

Il tecnico potrebbe lasciare l’Atalanta nelle prossime settimane. Il club bergamasco sta valutando la situazione e potrebbe decidere di separarsi dall’allenatore. Il Napoli tiene sotto controllo lo sviluppo della vicenda, considerando possibili alternative nel caso di un cambiamento alla guida tecnica. La situazione resta in evoluzione e nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata.

Tra gli allenatori che può scegliere la dirigenza partenopea in caso di addio di Conte c’è anche Raffaele Palladino, che non è sicuro di rimanere sulla panchina dell’Atalanta. “La permanenza di Raffaele Palladino sulla panchina dell’Atalanta per la prossima stagione è a forte rischio. Arrivato lo scorso novembre al posto di Juric, il 42enne potrebbe quindi salutare dopo pochi mesi. L’ex tecnico della Fiorentina è un profilo gradito al Napoli di De Laurentiis”. Champions League, il Napoli passa agli ottavi con un turno d’anticipo se. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Palladino può lasciare l’Atalanta, il Napoli monitora la situazione Notizie correlate Leggi anche: Atalanta, infortunio per un titolare di Palladino: salta la sfida contro il Napoli. Leggi anche: Atalanta verso il Napoli, Palladino tra infortuni e turnover Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Coppa Italia, Atalanta-Lazio: si riparte dal 2-2 dell'andata, in palio la finale contro l'Inter; Bisceglie, il PD esce dalla maggioranza. Il sindaco Angarano: Prendo atto; Panchine Serie A 26-27: rivoluzione allenatori. Chi al Torino?; Atalanta, clamoroso: Palladino verso l’addio, ecco chi lo sostituirà. Palladino può lasciare l’Atalanta, il Napoli monitora la situazioneForzAzzurri.net - Il Napoli segue con interesse in caso di addio di Conte. Tra gli allenatori che può scegliere la dirigenza partenopea in caso di addio di Conte c'è anche ... forzazzurri.net Atalanta, clamoroso: Palladino verso l’addio, ecco chi lo sostituiràPalladino potrebbe lasciare l'Atalanta al termine della stagione. Come confermato da Nicolò Schira, infatti, gli ultimi ... fantamaster.it L'Atalanta riflette su Palladino. Pedullà svela: "Non convince più la dirigenza come prima. Fiducia in calo" x.com Vale la pena di continuare con Palladino Consoliamoci con U23 e Primavera... Ecco la 24ª puntata del nostro podcast. Ascoltalo dove vuoi, quando vuoi. Su YouTube: https://www.youtube.com/playlistlist=PLLVN6M58jS6-KWLeSziHPH4DTUyuuv26 - facebook.com facebook