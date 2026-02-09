Blocchiamo tutto Terremoto alla Rai è caos dopo le polemiche | il comunicato

Il caos esplode in Rai, dove dipendenti e dirigenti si scambiano accuse e protestano contro un nuovo comunicato interno. Mentre gli atleti si preparano alle Olimpiadi di Milano-Cortina, lo staff televisivo si mobilita, annunciando blocchi e scioperi per le tensioni che si sono accumulate nelle ultime settimane. La situazione è ormai fuori controllo e non si vede ancora una via d’uscita.

Clima tesissimo in casa Rai proprio mentre l'attenzione del pubblico è tutta concentrata sui Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina. Nelle ultime ore, infatti, all'interno dlel'azienda è esploso uno scontro durissimo che rischia di avere ripercussioni anche sulla copertura televisiva dell'evento. Tra malumori, riunioni infuocate e prese di posizione interne, si parla apertamente del rischio di un blocco totale delle attività giornalistiche. Un terremoto mai visto prima ai piani alti del servizio pubblico. A certificare il clima è stato anche un comunicato stampa diffuso dalla redazione di RaiSport dai toni particolarmente netti. "Figuraccia Rai alla cerimonia di apertura": le polemiche sulla telecronaca e la nota del sindacato Rai. Pd e M5S: superati i limiti Durante la cerimonia di apertura, la Rai si è trovata al centro di polemiche per le gaffe del telecronista Petrecca. "Dovete sapere che Mattarella…". Terremoto alla Rai, silurato il conduttore big dopo quelle parole Alla vigilia delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, la Rai si trova al centro di una crisi improvvisa.

