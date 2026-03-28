A Roma, diversi manifestanti si sono radunati in piazza della Repubblica in vista del corteo No Kings Italia, che si svolgerà verso Piazza San Giovanni. La manifestazione è stata annunciata come internazionale e si oppone ai governi e alle guerre. Le autorità hanno emesso un allerta riguardo a possibili azioni da parte di gruppi anarchici e dell’organizzazione Askatasuna.

Già molti partecipanti in piazza della Repubblica, a Roma, da dove partirà il corteo No Kings Italia, manifestazione internazionale "contro i re e le loro guerre", diretta a Piazza San Giovanni. Davanti alla basilica di Santa Maria degli Angeli c'è un missile di legno che sfilerà insieme ai partecipanti in arrivo da tutta Italia. Sulla punta ha posizionato alcuni fiori e la bandiera della pace, mentre tutt'intorno ha incollato immagini delle guerre in Medio Oriente. In piazza sventolano numerose bandiere della Palestina, dell'Iran, di Cuba e del Venezuela, insieme a quelle della pace e alle tante bandiere della Cgil. Presenti anche i vessilli di Avs e di diverse associazioni, tra cui Amnesty International. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - No Kings a Roma: "Blocchiamo tutto". Allerta anarchici e pro Askatasuna

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