Mani Sicure i negozi di Scandicci come luoghi di aiuto e protezione

Il progetto “Mani Sicure – Non sei sola” è stato ideato da una commerciante di Scandicci e sostenuto dall’amministrazione locale. L’iniziativa mira a creare una rete di supporto presente nei negozi del territorio, offrendo aiuto a donne e a chi si trovi in situazioni di pericolo, disagio o violenza. Questa iniziativa coinvolge negozi situati nel comune e si propone come punto di riferimento per chi ha bisogno di assistenza immediata.

Il progetto “Mani Sicure – Non sei sola”, nato da un’idea di una negoziante di Scandicci e patrocinato dal Comune, crea una rete di aiuto sul territorio per donne e per chiunque si trovi in situazioni di pericolo, disagio o violenza.I negozi aderenti (circa 30, in aumento) diventano “luoghi.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Roberta Bruzzone torna a parlare degli audio di Garlasco e della "pista alternativa": "Sono in mani sicure"Roberta Bruzzone è tornata a parlare degli audio di Garlasco e della pista alternativa che emergerebbe in merito all’uccisione di Chiara Poggi. Giuliano (UGL): “Mani sicure in un'Italia fragile. Oggi celebriamo chi non arretra mai”“In questa Giornata Nazionale dedicata al personale sanitario e sociosanitario, al personale assistenziale, socioassistenziale e del volontariato –... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Garlasco, gli audio che riscrivono il delitto. Bruzzone: Ci sono Andrea Sempio e Michele Bertani, coinvolta anche Stefania Cappa; Da Mangone Bike, il negozio di bici di Rivoli, imperdibile promozione sull'e-bike Santa Cruz Vala; Mps e Banco Bpm suonano la sveglia al risiko: prove di matrimonio?; S.O.S formazione ATA, assistenti amministrativi inesperti chiedono aiuto sui social per svolgere pratiche delicate: Mi serve un manuale. Mani sicure: il gesto virale che aiuta un bambino autistico a ritrovare la calmaUn semplice gesto e due parole, mani sicure, hanno aiutato una madre a entrare in contatto con il figlio autistico, spesso soggetto a lampi d’improvvisa aggressività. Il video della loro esperienza ... fanpage.it Il valore umano oltre il servizio. Passare da noi non è solo una commissione, è un momento per affidare i propri capi a mani sicure. Da Centri Lavasecco Agos, la pulizia profonda va di pari passo con un sorriso sincero. Crediamo che la gentilezza sia il mi - facebook.com facebook