Giuliano UGL | Mani sicure in un' Italia fragile Oggi celebriamo chi non arretra mai

Gianluca Giuliano, segretario nazionale della UGL Salute, sottolinea come il personale sanitario e sociosanitario tenga in piedi un’Italia fragile. In questa giornata speciale, Giuliano rende omaggio a medici, infermieri e operatori che lavorano senza sosta nelle strutture pubbliche e nelle case di riposo. Ricorda che ogni giorno queste persone affrontano sfide difficili, spesso con risorse limitate. La loro dedizione permette di garantire assistenza a migliaia di cittadini, anche nelle zone più critiche del Paese.

"In questa Giornata Nazionale dedicata al personale sanitario e sociosanitario, al personale assistenziale, socioassistenziale e del volontariato – dichiara Gianluca Giuliano, segretario nazionale della UGL Salute - desidero esprimere, a nome della nostra Federazione, la più profonda gratitudine a tutte le donne e gli uomini che ogni giorno garantiscono cura, professionalità e umanità nei nostri ospedali, nelle RSA, nei servizi territoriali, nelle strade e in ogni presidio di salute del Paese. Abbiamo scelto uno slogan che racchiude il senso più autentico del loro impegno: 'Siete nelle mani sicure quando tutto diventa fragile'.