Roberta Bruzzone ha commentato gli audio collegati al caso di Garlasco, affermando che contengono confessioni e dichiarazioni riguardanti azioni specifiche. La criminologa ha detto che le registrazioni sono in mani sicure e che rappresentano un elemento importante nell’indagine. Le autorità stanno analizzando i file audio per verificare le affermazioni e approfondire la pista alternativa. La discussione si concentra sulle implicazioni di questi elementi nel procedimento giudiziario ancora in corso.

Roberta Bruzzone è tornata a parlare degli audio di Garlasco e della pista alternativa che emergerebbe in merito all’uccisione di Chiara Poggi. “L’ipotesi contenuta in questi audio è che siano tre i soggetti agenti“, ha confermato la criminologa, che ha poi detto che questi audio “sono in mani sicure” e cioè in possesso di un avvocato, con cui lei è in diretto contatto e che no0n li ha ancora consegnati alla procura perché nel frattempo sono state effettuate verifiche e riscontri rispetto a quanto dichiarato in quegli stessi audio. Roberta Bruzzone e gli audio di Garlasco, cosa sono Dove sono gli audio di Garlasco Cosa si dice negli audio di... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Roberta Bruzzone torna a parlare degli audio di Garlasco e della "pista alternativa": "Sono in mani sicure"

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Rai Play ha introdotto la classificazione dei contenuti. Alcuni esempi: #NellaMenteDiNarciso di Roberta Bruzzone è consigliato a bambini accompagnati #MareFuori è consigliato al pubblico adulto Mentre #ImmaTataranni presenta consigli di vision x.com

Così come arriviamo facilmente alla conclusione di conoscere molto bene una persona, allo stesso modo sarebbe bene saper cogliere alcuni segnali per identificare e tenere a distanza un narcisista maligno. Con Roberta Bruzzone ripercorriamo alcuni casi di - facebook.com facebook