André Malbert, noto come il visagista di Grace Kelly, ha raccontato che durante il primo trucco alla principessa, lei spostò lo specchio con la mano senza bisogno di guardarsi. Malbert è stato scelto da molte donne famose per le sue capacità, tra cui anche la principessa di Monaco. La sua esperienza con la celebre attrice risale agli anni in cui lavorava come truccatore.

È stata la bellezza la sua prima passione? «In realtà è stata la danza, ma dopo un brutto incidente la mia carriera si è dovuta interrompere. A teatro, però, avevo imparato a truccare e una cara amica, che ai tempi aveva un salone di bellezza a Vienna, mi consigliò di lanciarmi in questo campo. All'inizio non ero sicuro che fosse la strada giusta per me, ma decisi comunque di ascoltarla e mi iscrissi alla scuola di Jean D'Estrées, la più prestigiosa di Parigi, proprio di fronte a un altro istituto celebre, quello delle sorelle Carita. Monsieur D'Estrées era un insegnante molto severo, un perfezionista. Era molto celebre ai tempi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - André Malbert, il visagista di Grace Kelly: «La prima volta che la truccai le porsi lo specchio e lei lo spostò con la mano, non aveva bisogno di vedere il suo riflesso»

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