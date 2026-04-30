Manfredonia novità per la richiesta di suolo pubblico per attività commerciali e pubblici esercizi

A Manfredonia sono state introdotte nuove procedure per la richiesta di autorizzazioni relative all'occupazione di suolo pubblico da parte di attività commerciali e pubblici esercizi. Le modifiche riguardano i moduli da compilare e i tempi di rilascio delle autorizzazioni. Le istanze devono essere presentate agli uffici competenti secondo le nuove modalità stabilite dall'amministrazione comunale. La comunicazione è stata pubblicata sul sito ufficiale del Comune.

In conseguenza di tale riorganizzazione, è stata aggiornata la modulistica da utilizzare. È fatto obbligo, con decorrenza immediata, di utilizzare il nuovo fac-simile di domanda per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, predisposto ai sensi del Regolamento Comunale n. 14 del 14042021, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale. La domanda, in marca da bollo da € 16,00, completa di tutti i dati e degli allegati richiesti, dovrà essere presentata tramite PEC almeno 30 giorni prima della data di inizio dell’occupazione, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Comunale n. 14 del 14042021. Al momento del rilascio del titolo autorizzativo dovrà essere apposta una marca da bollo da € 16,00.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, novità per la richiesta di suolo pubblico per attività commerciali e pubblici esercizi Notizie correlate Incontro Stefano Bandecchi rappresentanti edicole: "Pronti ad abolire anche il suolo pubblico per chi deciderà di evolvere l'attività”Negli ultimi era tornato al centro del dibattitto cittadino la questione del futuro delle edicole ternane, in particolare legato alle agevolazioni... Cantiere Ponte del Gatto: nuovo assetto per le occupazioni di suolo pubblico: lo scopo ridurre i disagi per le attivitàLa giunta comunale ha approvato ieri una delibera per approvare le occupazioni di suolo pubblico provvisorie fino allo smantellamento del cantiere... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: IMMAGINI-PER-SITO-2026-1-773×380; 25 aprile 2026 a Manfredonia; Special Football 2026, le Finali a Manfredonia; respIRA chiude la sua programmazione al Dalla di Manfredonia. Più di 8mila spettatori per l’anno del rischio culturale degli Apocrifi. COPPA PUGLIA Manfredonia sul tetto della Coppa Puglia ANPIS: trionfo per La Grande Quercia e ASD Gargano 2000Nella finale disputata contro l’Anatroccolo Bitonto, la squadra sipontina ha dominato con un netto 4-0, dimostrando qualità tecniche ... statoquotidiano.it RE-CALL Consiglio comunale di Manfredonia sospeso per intemperanze del pubblico: proteste fragorose, si torna in aula Leggi la notizia completa https://lattacco.it/it/cronaca/20-la-bianca/51516-consiglio-comunale-di-manfredonia-sospeso-per-intemp - facebook.com facebook