Cantiere Ponte del Gatto | nuovo assetto per le occupazioni di suolo pubblico | lo scopo ridurre i disagi per le attività

La giunta di Cesenatico ha deciso di cambiare le regole per le occupazioni di suolo pubblico vicino al cantiere del Ponte del Gatto. L’obiettivo è ridurre i disagi alle attività commerciali e ai cittadini. La nuova disposizione riguarda via Armellini e via Giordano Bruno, zone interessate dai lavori di demolizione e ricostruzione del ponte. La scelta è stata presa per rendere più semplice la vita di chi lavora e vive in zona.

La giunta comunale ha approvato ieri una delibera per approvare le occupazioni di suolo pubblico provvisorie fino allo smantellamento del cantiere L'amministrazione vuole, innanzitutto, garantire la sicurezza di cittadini, turisti e anche dei lavoratori impegnati nell'opera e dunque le recinzioni di cantiere sono state progettate in modo che sia sempre garantito il passaggio per pedoni, ciclisti, mezzi di soccorso e fornitori delle attività commerciali che si affacciano sul Porto Canale; allo stesso modo, l'obiettivo è quello di limitare il più possibile l'inevitabile disagio che il cantiere comporterà alle attività commerciali insediate sul Porto Canale nel tratto in cui si sviluppa, garantendone l'apertura senza interruzioni e garantendo altresì il mantenimento in uso di una porzione di suolo pubblico per l'installazione di Dehors.

